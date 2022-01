Startups brasileiras receberam US$ 9,4 bilhões em 2021

O fechamento de 2021 para o investimento de risco no Brasil foi, como esperado, de crescimento expressivo. As startups brasileiras receberam US$ 9,4 bilhões no ano, um total 2,5 vezes maior que em 2020. Só em dezembro, foram US$ 555 milhões aportados, segundo o Inside Venture Capital, relatório produzido pelo Distrito, maior plataforma de inovação aberta e transformação digital, com apoio do Bexs.

O último ano também foi o com o maior número de novos unicórnios. Dez empresas brasileiras passaram a valer mais de US$ 1 bilhão: MadeiraMadeira, Hotmart, C6, Mercado Bitcoin, Unico, Frete.com, CloudWalk, Merama, Facily e Olist. Com isso, o Brasil já soma 21 empresas com esse status.

Para Gustavo Gierun, cofundador e CEO do Distrito, a pandemia despertou nas empresas uma tendência que parecia estar no futuro, a digitalização do negócio e a integração com o ambiente físico. “Essa oportunidade de mercado, somada ainda à maturidade das startups brasileiras, atraiu também investidores nacionais e estrangeiros, que estão destinando fundos cada vez maiores para essa aceleração”, analisa.

O setor que recebeu maior volume de investimentos foi o de fintechs, que captou US$ 3,7 bilhões em 2021 em 176 rodadas, seguido pelas retailtechs (com US$ 1,3 bilhão aportados em 87 transações) e pelas real estate (US$ 1,07 bilhão em 32 rodadas). Também se destacaram as startups de saúde, que levantaram US$ 530 milhões ao longo de 69 negociações, e as de mobilidade, que receberam US$ 411 milhões em 20 transações.

As startups em estágio inicial concentraram a maior quantidade de aportes. Foram 279 transações em fase Seed, somando US$ 320 milhões, e 200 transações em Pré-Seed, que arrecadaram US$ 47 milhões. As rodadas mais avançadas foram responsáveis pelos maiores volumes de investimentos. As 27 transações de série C do ano captaram US$ 2,04 bilhões, e as 51 rodadas de série B levantaram US$ 1,92 bilhão.

O número de M&As também foi o maior da história – 247 startups foram compradas ou fundidas por outras empresas. A maior parte das transações foi realizada por outras startups, que pela terceira vez consecutiva superaram empresas incumbentes em aquisições. As mais procuradas foram as fintechs (44), martechs (27), retailtechs (26), edtechs (19) e healthtechs (19).

Os dados mostram que as empresas já entenderam que o crescimento orgânico pode não ser o suficiente para acompanhar a velocidade do mercado. “Investir em aquisições é um meio muito mais eficiente de garantir mudanças como aumentar o número de serviços fornecidos ou implantar um novo modelo de negócio, além da própria cultura empresarial de inovação que as startups trazem”, destaca Gustavo Araujo, cofundador e CRO do Distrito.

Desde o começo do levantamento realizado pelo Distrito, em 2011, o volume de investimentos cresceu mais de 60 vezes, demonstrando o amadurecimento do ecossistema brasileiro, tanto das empresas de tecnologia quanto dos investidores, que se sentem mais confortáveis a realizar aportes maiores. Em 2011, foram aportados US$ 147 milhões, contra US$ 9,4 bilhões em 2021.