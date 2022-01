Ano terá R$ 78 milhões em editais para inovação no RS

Como continuidade das iniciativas voltadas para a transformação da matriz produtiva gaúcha a partir da inovação, o Rio Grande do Sul terá R$ 78 milhões em editais esse ano da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT), sendo R$ 54 milhões da Fapergs e R$ 24 milhões diretos da pasta. Para a Uergs, serão R$ 8 milhões.

Os investimentos fazem parte do projeto Avançar na Inovação, lançado ano passado com o aporte histórico de R$ 112,3 milhões. “O Programa Avançar quer colocar inovação no centro da estratégia do governo”, ressalta o secretário da SICT, Luís Lamb. São recursos para lançamento e ampliação de editais do Inova RS, TechFuturo, TEC4B, Startup Lab e Gamers, entre outros.

Guia Em um balanço de 2021 realizado ontem, Lamb apresentou umde Implementação de Living Labs e aproveitou para relembrar as iniciativas realidades pela secretaria, que foi reativada no início da gestão deste governo, em 2019. Entre os avanços estão o lançamento do estudo de viabilidade do sistema de transporte Hyperloop, a publicação da Lei Gaúcha de Inovação, o lançamento do edital do Startup Lab e do Programa Inova RS, edital do Tech Futuro e outros marcos. Em outubro ocorreu a missão para a Europa, que culminou, por exemplo, com os acertos finais para a vinda do South Summit para Porto Alegre em 2022.

Em agosto de 2021, o programa Inova RS completou dois anos, com a implementação e consolidação dos oito ecossistemas regionais de inovação e de suas respectivas visões de futuro. “Queremos a participação do Rio Grande do Sul de forma mais competitiva globalmente. Precisamos transformar a produção de ciência em geração de riqueza, e neste sentido o Estado tem uma base instalada muito interessante”, destacou Lamb. O gestor destacou ainda a atuação conjunta, que tem feito com que o ecossistema de inovação gaúcho avance cada vez mais. “A quádrupla hélice pressupõe a atuação do governo, mas sempre em um trabalho realizado com a academia, os empresários e a sociedade civil”, reforçou.