Banco24Horas realiza 150 mil recargas de celular e TV

No primeiro ano de operação dos serviços de recarga de celular e TV, nos mais de 24 mil caixas eletrônicos espalhados pelo País, o Banco24Horas atingiu a marca de 150 mil recargas, que movimentaram R$ 3 milhões. A região Sudeste foi responsável pela maior parte das transações (63,3% em celular e 80,1% em TV), seguida pelo Nordeste e Sul.

Oito estados realizaram 80% dessas movimentações: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Goiás e o Distrito Federal.

“Isto mostra o quanto estamos avançando cada vez mais como um ponto de relacionamento com clientes, indo muito além apenas de um local para realização de transações financeiras”, explica o gerente executivo do Banco24Horas, Marcos Mazzi.

As novas funcionalidades estão disponíveis em todos os caixas eletrônicos do Banco24Hora. Basta clicar no ícone de recarga na tela inicial e, em seguida, inserir o cartão de débito do respectivo banco, escolher a operadora, digitar o número do telefone e o valor desejado para a recarga. O saldo é disponibilizado instantaneamente.

A recarga de celulares e TV é uma entre as mais de 90 operações financeiras disponíveis nos caixas eletrônicos do Banco24Horas, que incluem saques, depósitos, consultas, pagamentos de conta, transferências e prova de vida com utilização da multibiometria, entre outros.