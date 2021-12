Programa Centelha 2 investirá R$ 97 milhões para incentivar o empreendedorismo inovador

Vinte cinco estados participantes mais o Distrito Federal e investimento superior a R$ 97 milhões. O Programa Centelha, que possui como principal objetivo apoiar e estimular a criação de novos negócios inovadores, quer ajudar a criar cerca de 1 mil novas startups em todo o Brasil, com o envolvimento de pelo menos 50 mil empreendedores.

Todos os estados participantes devem abrir as inscrições até o final do primeiro semestre de 2022. Cada empresa contemplada receberá em torno de R$ 50 mil, além de capacitação e suporte para transformar ideias em negócios de sucesso. As propostas poderão ser submetidas por pessoas físicas, vinculadas ou não a empresas com até 12 meses de existência anteriores à data de publicação do edital.

Dos R$ 97 milhões previstos, R$ 74 milhões virão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e R$ 23 milhões de parceiros estaduais. Na primeira edição, foram mais de 15 mil ideias inovadoras submetidas em todo o Brasil e mais de 1 mil municípios envolvidos.

O diretor do Centro de Empreendedorismo Inovador da Fundação Certi, Leandro Carioni, comenta que, em sua primeira edição, o programa gerou impactos imensuráveis. “Conseguimos enxergar novos negócios nascendo, se transformando e os ecossistemas se movimentando. Essa é a ideia do Programa Centelha, promover uma mudança cultural no Brasil”, comenta.

O Programa Centelha é promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) e a Fundação CERTI.

O superintendente da Área de Pesquisa Aplicada e Desenvolvimento Tecnológico da Finep, Marcelo Camargo, comenta que o Programa Centelha veio para dar a escala necessária à disseminação da cultura empreendedora e inovadora no Brasil. “É isso que permitirá usar a inovação como grande alavanca para combate às desigualdades sociais, uma vez que possibilitará maior acessibilidade aos produtos e serviços inovadores, bem como garantirá o surgimento de novos empreendedores e empresas", destaca.