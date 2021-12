Cresce nível de estresse entre profissionais de segurança

A sobrecarga de trabalho e o alto nível de estresse está atingindo os profissionais que atuam em Centros Operacionais de Segurança digital, os chamados SOCs.

Uma pesquisa realizada pela Trend Micro, especialista em soluções de cibersegurança, apontou que isso tem acontecido em função dos desafios que muitas organizações têm enfrentado na migração de dados para a nuvem, acelerada com a pandemia. Isso levou ao aumento expressivo de ataques de hackers com o trabalho remoto, maior variedade de estratégias de invasão de sistemas (fishing, ransomware etc), além da falta de estrutura para correlacionar e priorizar os alertas.

Entre os 2.303 tomadores de decisão de TI ouvidos em vários setores, em 21 países, mais da metade (54%) das equipes SOC disseram que estão se afogando em alertas, número que sobe ainda mais nos setores imobiliário (70%), jurídico (69%), serviços (65%) e de varejo (61%). Além disso, 55% não confiam na sua capacidade de responder aos alertas e 27% das equipes gastam seu tempo lidando com falsos positivos.

Fora do horário de expediente, os altos volumes de alertas deixam muitos gerentes de SOC incapazes de desligar ou relaxar, e irritáveis com amigos e familiares. Já no trabalho, fazem com que os indivíduos desliguem os alertas (43% fazem isso ocasionalmente ou com frequência), se afastem do computador (43%), espere a intervenção de outro membro da equipe (50%) ou ignore inteiramente o que está chegando(40%).

Dos entrevistados, 70% disseram que o trabalho está afetando-os emocionalmente e que não conseguem relaxar devido ao estresse.