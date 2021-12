Home office leva à retomada de vendas de tablets, aponta IDC

O home office e o ensino a distância têm sido os grandes responsáveis pelo crescimento do mercado de tablets desde abril, aponta a IDC Brasil. No segundo trimestre deste ano foram vendidos 801 mil tablets no Brasil, e no terceiro trimestre mais 884 mil unidades chegaram ao mercado. Esses volumes são 68% e 18,2% maiores em relação aos mesmos períodos de 2020.

Os dados fazem parte dos estudos IDC Brazil Tablets Tracker Q2 2021 e Q3 2021, realizados pela IDC Brasil, empresa de inteligência de mercado e serviços de consultoria.

Para o analista de mercado de TIC da IDC Brasil, Daniel Voltarelli, a expansão do ensino remoto e do home office movimentaram tanto o varejo quanto o mercado corporativo. "Os governos deram continuidade aos projetos voltados à educação digital, assim como as empresas continuam se modernizando e usando mais devices em sua transformação digital", comenta.

Dos tablets vendidos nos meses de abril, maio e junho, 194 mil foram para o mercado corporativo – alta de 398,4% -, 607 mil unidades para o varejo, crescimento de 38,6%. Já do total de unidades do 3º trimestre, cerca de 218 mil tablets foram absorvidos por empresas e governos, incremento de 230,1% e mais de 660 mil unidades atenderam o varejo, único mercado em queda - 2,3% em relação a julho, agosto e setembro de 2020.

Segundo o estudo da IDC Brasil, no segundo trimestre de 2021 o tablet mais vendido foi o de 7" e o preço médio foi de R$ 884, 00, 4,6% mais caro do que em abril, maio e junho do ano passado. A receita total chegou a R$ 708,51 milhões, aumento de 75,7% em relação ao mesmo trimestre de 2020.

Para o último trimestre de 2021, a IDC Brasil projeta uma leve retração para o mercado de tablets em relação ao mesmo trimestre de 2020. "Essa queda se explica pela desaceleração das compras pelo mercado corporativo, principal outlier do ano. Por outro lado, pode ocorrer um crescimento de 23% nas vendas para consumidores finais, resultado de ações de Black Friday e compras de Natal", afirma Voltarelli.