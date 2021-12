Banrisul abre inscrições para startups participarem de desafio

As empresas com soluções tecnológicas capazes de auxiliar o dia a dia do produtor rural na captura de créditos de carbono, e adicionar resultados tangíveis à produção, já podem se inscrever no Desafio Banrisul.

site Patrocinada pelo banco e realizado pelo HackatAgro, a maratona de ideias acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de dezembro de 2021, de forma virtual. Podem participar (individualmente ou em grupo) estudantes, startups e demais interessados no tema – para isso, basta se cadastrar no

"O HackatAgro reúne produtores, startups, investidores, empresas e entidades para um processo colaborativo que contribua para a transformação digital. Queremos estimular e promover empreendedores e startups a propor soluções inovadoras e disruptivas, garantindo eficiência, sustentabilidade e renda", explica Donário Lopes de Almeida, idealizador do movimento.

Tema em foco nesta edição, o conceito de crédito de carbono foi criado em 1997, no âmbito do Protocolo de Kyoto. Na prática, a ideia é que uma empresa que absorve mais do que emite dióxido de carbono (CO2) possa vender o crédito para outras, caminhando em direção à redução de emissões na atmosfera.