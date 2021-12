PradoTech, iniciativa liderada pela Domus, inicia as obras nesta quinta

A meta é ousada. Abrigar 120 empresas âncoras e startups e gerar 5 mil empregos nos próximos anos. O ponto de partida oficial para esse sonho começa nesta quinta-feira (9), quando iniciam as obras para a construção do PradoTech.

Com investimento previsto de R$ 200 milhões o parque tecnológico terá 30 mil m² e é uma iniciativa da Domus Nanoestrutura e Domus Urbanismo, em parceira com o município de Gravataí e o Prado Bairro-Cidade. Um dos grandes diferenciais da iniciativa é, justamente, ser liderada pela iniciativa privada.

“O PradoTech absorve essa energia das startups e da sinergia das novas áreas de conhecimento com os esforços conjuntos entre empresas e academia, e que já está se materializando por meio de grandes cases no Rio Grande do Sul. Queremos complementar esse quadro e firmar ainda mais parcerias para essa iniciativa”, comenta Carlos Gerdau Johannpeter, presidente da Domus Urbanismo e investidor do Prado Bairro-Cidade.

A perspectiva é que a primeira entrega importante do projeto aconteça no primeiro trimestre de 2022. É a Casa das Startups, onde será instalada uma incubadora de base tecnológica sob gestão da Unidade de Inovação e Tecnologia (Unitec).

A parceira é resultado de um contrato assinado do Programa +Startups: Rede Unitec de Incubadoras Locais. O objetivo é fomentar o desenvolvimento de startups no Estado, oportunizando a participação de empresas de base tecnológica.

Na Casa das Startups, também estará instalada a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia de Gravataí. A intenção é agilizar os processos e aproximar-se dos empreendedores, na lógica one stop shop (balcão único).

Está previsto um ambiente para dez startups incubadas pela Unitec, coworking, espaço para outras 20 startups, salas de reuniões, arena de inovação e eventos de conexão com grandes empresas, iniciativas de impacto e negócios inovadores. Também haverá infraestrutura integrada com cafeteria, recepção, segurança e outros espaços compartilhados.

O prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, diz que essa é a concretização do sonho de transformar a cidade, tradicionalmente de vocação industrial, em um espaço para a inovação tecnológica. “Inovação, ciência e tecnologia são o futuro. Nossa legislação é moderna e estamos permanentemente adaptando para estar nesse mercado. Um polo de inovação no município, com a iniciativa privada, é tudo o que precisamos”, disse.

Johannpeter, que foi executivo da Gerdau durante mais de 20 anos, comenta que desde a sua concepção o Prado surgiu com o conceito de Bairro-Cidade, de viver, trabalhar e ter os seus momentos de lazer de forma a ter mais qualidade de vida. E também sempre esteve nos planos ter um parque tecnológico reunindo as empresas da nova economia. “O PradoTech nos traz a oportunidade de construir um ambiente de inovação e a criação de novos negócios, geração de empregos e educação. Algumas verticais já definidas, como nos campos da nanotecnologia, Internet das Coisas, Inteligência Artificial, energia e baterias, robótica e biomédica”, pontua.