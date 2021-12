Ayga projeta liderança mundial em IoT; empresa é parceira da Tramontina no Guru

Engenheiro especializado em microeletrônica embarcada e empreendedor da inovação muito respeitado no Brasil, Luiz Francisco Gerbase tem uma grande certeza já há alguns anos: a capacidade da Internet das Coisas de, cada vez mais, auxiliar na rotina das pessoas em diferentes necessidades e por todos os cantos do mundo.

Foi isso que fez com que ele criasse a Ayga, com sede no Parque Tecnológico da Universidade do Vale dos Sinos (Tecnosinos), que se dedica à construção de projetos que utilizem IoT para gerar impacto na sociedade. Um dos projetos com essa assinatura é, justamente, o Guru, da Tramontina.

“Quando o projeto foi concebido, a pretensão de lançar no mercado um cooktop capaz de ensinar pessoas a cozinhar era bastante ousada. Hoje, a conectividade de dispositivos é uma realidade cada vez mais presente”, observa o CEO da Ayga, Gerbase. Para ele, as novas redes de comunicação IoT, como Sigfox, LoRaWan e redes de celular, como 5G, estão viabilizando uma série de aplicações de supervisão a longa distância e baixo custo.

Do conceito ao lançamento, o cooktop Guru levou cerca de quatro anos para ser desenvolvido, testado e, só então, disponibilizado ao mercado. O sócio e CTO da Ayga, João Ricardo Wagner de Moraes, conta que o primeiro passo foi consolidar o método de mensuração da temperatura do alimento através da medição indireta.

O procedimento funcionou e, a partir daí, o cooktop começou a ser desenhado, com todas as suas funcionalidades. “Hoje, parece óbvio ter o aplicativo e as funções (balança, sensor de temperatura, controle de potência), mas na época era muito conceitual”, lembra Moraes.

O cooktop Guru é um cooktop de indução com recursos inteligentes viabilizados pela tecnologia IoT. Assim como outros smart products, tem na conectividade sua característica central e, graças a ela, é capaz de coletar, armazenar e processar uma série de informações, entregando praticidade para os usuários. A conectividade do dispositivo é feita por meio de bluetooth e Wi-Fi.

Para Gerbase, o projeto do cooktop Guru é uma amostra do potencial e da qualidade dos serviços desenvolvidos pela Ayga. A empresa, como fornecedora de solução em IoT, desenvolve sistemas de controles inteligentes que podem ser manipulados de forma remota, como a gestão de temperatura de medicamentos termolábeis (como vacinas) ou da cadeia de frios, por exemplo.

“Nosso sonho grande é estar entre as líderes mundiais de Internet das Coisas”, comenta Gerbase. O executivo contabiliza em sua trajetória o desenvolvimento de mais de 500 produtos de hardware e software de classe mundial, atualmente exportados, e que fazem parte do acervo tecnológico da Altus Sistemas de Automação, empresa que co-fundou no início dos anos 1980. Gerbase também é cofundador das empresas Teikon e HT Micron.

“Estamos convictos de que, com o conhecimento e a experiência que temos no mercado global, conseguimos projetar e fabricar esses sistemas de forma muito competitiva”, complementa Moraes.

Experiência (ver aquele logo)

Há alguns meses, ainda sob sigilo industrial, fui convidada a testar o Guru. Ao receber o cooktop em casa, a primeira sensação é de estar diante de um produto que, de fato, atende a uma das principais expectativas do consumidor contemporâneo: a da conectividade.

Já faz tempo que produtos tradicionais, como televisores, ar-condicionado e relógios passaram a ter tecnologia embarcada e, assim, a permitir a oferta de uma série de novas possibilidades para os usuários. Mas, um ‘fogão’? Estava muito curiosa.

O primeiro passo é ler o manual e baixar o aplicativo. Feito isso, basta ligar o Guru para ele se conectar ao app. A partir deste momento, o dispositivo passa a dar as orientações para aquela receita. É quando a “magica” começa a acontecer.

Ao preparar um risoto de camarões, por exemplo, você define no aplicativo o número de porções (para quantas pessoas), seleciona por meio de fotos os ingredientes que deseja usar (arroz arbóreo, manteiga, vinho branco, azeite de oliva, cebola fresca, etc), vê os utensílios sugeridos e as informações nutricionais. E clica em iniciar o preparo. O smartphone precisa estar próximo do Guru para que seja feito o pareamento.

A partir daí, o cooktop entende qual receita está sendo produzida e passa a dar as instruções, como pesar cada ingrediente e iniciar o procedimento necessário para cada um, como fritar a cebola. O sistema define, automaticamente, o nível de aquecimento necessário para cada etapa, quando você coloca o arroz.

Como chef, diria que sou uma ótima jornalista. Logo, sou o target do produto: pessoas que não dominam o mundo das panelas. Então, a sensação de fazer uma receita diferente é maravilhosa. Já quem está acostumado a cozinhar, pode sentir a perda da liberdade de improvisar ou de fazer as coisas como está acostumado.

O aplicativo está sendo constantemente aprimorado, então, desde o início dos testes até hoje já é possível perceber diversas evoluções – que foram sendo feitas a partir dos feedbacks recebidos pela empresa.