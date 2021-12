CEO da TIM Brasil, Labriola agora será general manager do Grupo Telecom Italia

CEO da TIM Brasil desde 2019, Pietro Labriola, passará atuar também como General Manager do Grupo Telecom Italia, passando a exercer as duas funções, além de permanecer como conselheiro da TIM Brasil.

Há 20 anos na companhia, ele foi o responsável por estruturar a companhia para o leilão das frequências da tecnologia 5G. Em seus dois primeiros anos e meio à frente da operadora, a empresa chegou a 21 trimestres de crescimento de Ebitda e consolidou a liderança em presença 4G no Brasil. A companhia também está pronta para incorporar a maior fatia dos ativos móveis da Oi, em operação que depende do aval das autoridades regulatórias. Além disso, é o presidente da Conexis Brasil Digital, sindicato que reúne as empresas do setor.

A sua perspectiva é que agora, atuando em todas as frentes das operações, será possível ampliar as sinergias do grupo. "É uma grande honra para mim assumir os novos desafios. As responsabilidades que me foram delegadas representam um reconhecimento dos resultados positivos da TIM Brasil", comenta Labriola.

O gestor contará com um grupo de executivos-chave dentro da atual diretoria para auxiliá-lo na gestão diária das atividades e atuar em seu nome, se necessário. Este grupo será composto pelos vice-presidentes Camille Faria (CFO), Leonardo Capdeville (CTIO) e Alberto Griselli (CRO).