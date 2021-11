Impinj, player americano de chips, inicia operação no Tecnopuc

Mais uma multinacional chega ao Parque Tecnológico de Ciências da PUCRS (Tecnopuc) de olho na expertise gaúcha na área de microeletrônica e nos profissionais da Ceitec. Depois da inglesa EnSilica, uma das líderes mundiais no fornecimento de circuitos integrados, agora é a vez da Impinj, com sede em Seattle, no estado de Washington (EUA).

A empresa, que desenvolve chips para tags e leitores, bem como software de identificação por radiofrequência (RFID) e vende a escala de bilhões de chips por ano, também contratou profissionais da Ceitec para trabalhar nos projetos. A operação foi startada em novembro.

O responsável pelo projeto da Impinj no Brasil é Laurent Courcelle. Ele, que trabalhou como gerente de departamento da Ceitec, explica que as atividades realizadas pelos engenheiros que trabalhavam na estatal são semelhantes às da Impinj. “A operação em Porto Alegre é uma oportunidade que a companhia enxergou para ampliar a sua atuação no mercado internacional”, comenta. A companhia americana trouxe para cá suas atividades de laboratório e projetos de design dos circuitos integrados.

Para isso, contratou 19 engenheiros da Ceitec para trabalhar na operação em Porto Alegre. Nos próximos meses, o objetivo é aumentar o número de contratações.

Em abril de 2021, quando viram que a liquidação da Ceitec era inevitável, alguns profissionais da empresa preparam uma apresentação mostrando as capacidades do time da Ceitec – que sempre foi considerado a grande fortaleza da empresa. Eles enviaram esse documento para 160 empresas globais, como contou Júlio Leão, atual diretor da EnSilica do Brasil, na época. Dez companhias se interessaram e fizeram ofertas para ficar com parte do pessoal. A Ensílica foi a primeira delas, e agora foi a vez da Impinj.

O superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUCRS e do Tecnopuc, Jorge Audy, comenta que a chegada da americana Impinj é muito importante para todo o ecossistema de inovação gaúcho e brasileiro. “Este segmento tecnológico é fundamental para o desenvolvimento do País e saber que muitos dos profissionais que atuarão na empresa têm suas origens no Ceitec, que começou instalado aqui no Tecnopuc, tem um valor simbólico muito importante”, destacou.