Akintec vence 1º ciclo de aceleração do BanriTech

A Akintec, startup de São Paulo que se propõe a transformar comércios em agências bancárias e pessoas em personal bankers, foi a grande vencedora do 1º ciclo de aceleração do BanriTech, uma iniciativa do Banrisul com a parceira do Tecnopuc.

A segunda colocada foi a Polen, do Paraná, um backoffice social que descomplica ações corporativas de impacto, ao engajar clientes com ações filantrópicas de forma simples. O terceiro lugar ficou com a Iupay, também de São Paulo, um hub de cobranças bancárias que oferece serviços de agregação, organização e pagamentos de contas mensais.

As campeãs foram selecionadas entre dez empresas finalistas de São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul, durante o BanriTech Pitch Day, realizado nesta sexta-feira (26).

Um time de jurados participou do pitch day – uma rápida apresentação por videoconferência com as empresas, que tiveram cinco minutos para detalhar suas ideias inovadoras. Após analisar os cases, o júri anunciou as vencedoras, que são premiadas para participarem de eventos de inovação dentro e fora do País. O BanriTech Pitch Day também fez parte da programação da Pitch Week, evento realizado pelo Tecnopuc, com startups, empresas, investidores e empreendedores.

O primeiro ciclo de aceleração do BanriTech contou com 78 inscrições em edital, que selecionou 30 startups de todo o Brasil para participarem do processo. Das 28 empresas que concluíram o ciclo, 10 foram selecionadas para a final.

“Foi uma iniciativa que começou de forma virtual e avançou para uma sede física, inaugurada em setembro como um espaço de coworking para startups e colaboradores, permitindo encontros, troca de conhecimento, parcerias e soluções que atendam a sociedade”, destacou o presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho.