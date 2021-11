Vivo está com 300 vagas abertas para áreas tech

A Vivo está em busca de cerca de 300 profissionais tech para as áreas de Tecnologia da Informação (TI) e Dados. A companhia criou um banco de talentos com foco na atração desse público.

As oportunidades são para atuação em São Paulo e Curitiba, em diversos cargos, de júnior à sênior, como arquitetos, consultores, coordenadores, especialistas e gerentes. Os selecionados irão trabalhar em áreas de Desenvolvimento de Sistemas, Testes (Quality Assurance), Projetos (Scrum Master, Project Management Office e Funcionais), SAP, Big Data (Banco de Dados e Dahs), Cyber Security, Python, entre outras.

A empresa busca atrair candidatos com pluralidade de perfis – de gênero, LGBTI+, Raça, Pessoas com Deficiência e acima de 50 anos. Os interessados em concorrer a uma das vagas precisam se cadastrar no Banco de Talentos Tech da Vivo no