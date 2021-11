mywork capta R$ 3,5 milhões e mira 10 mil clientes

A mywork, startup focada em otimizar as rotinas do departamento pessoal de pequenas e médias empresas com soluções para controle de ponto, banco de horas e horas extras, acaba de receber um aporte de R$ 3,5 milhões. A rodada co-liderada pelo Fundo Anjo, gerido pela DOMO Invest, e pela ABSeed Ventures, contou com outros investidores como a Bossanova Investimentos, Raio Capital e executivos de empresas de tecnologia como Stone, Cielo, Nubank, XP e Jusbrasil.

Fundada em 2019 pelos amigos Timor Espallargas e Thomas Carlsen, que se conheceram no MBA da Columbia Business School, em Nova York (EUA), a startup tem hoje cerca de 1,5 mil clientes e 20 mil funcionários ativos na plataforma, de empresas como O Boticário e Imaginarium.

Com esses novos recursos, a mywork se concentra na aceleração dos investimentos em marketing e desenvolvimento de produtos. “Temos altas expectativas de que, junto com esse grupo incrível de investidores, conseguiremos crescer rapidamente no mercado e trazer, pelo menos, o triplo de leads”, afirma Carlsen, sócio e co-fundador da mywork. A meta é alcançar 10 mil clientes até 2023

O sistema da mywork funciona em qualquer dispositivo conectado à internet. Em poucos minutos, todos os funcionários da empresa-cliente conseguem se cadastrar e fazer seu registro de ponto, inclusive pelo aplicativo dedicado. A startup cobra a mensalidade com base no número de usuários que batem o ponto. O valor médio varia de R$ 5,30 a R$ 12,00 por colaborador, a depender do tamanho da empresa. O cliente típico tem em torno de 12 funcionários e paga cerca de R$ 90,00 por mês pela plataforma completa.