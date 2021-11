Mind7 Startup inicia nessa quinta e projeta movimentar R$ 100 milhões em negócios

Com expectativa de reunir 1,5 mil pessoas, inicia nesta quinta (11) nos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul (RS), o Mind7 Startup 2021, festival de inovação, tecnologia e empreendedorismo. Durante o evento, empresas aceleradoras e fundos de investimentos disponibilizarão um capital de mais de R$ 100 milhões para investir nas iniciativas expostas. A iniciativa é organizada e promovida pelo Acelera Serra, associação que trabalha para fomentar o ecossistema de startups na Serra Gaúcha.

A Feira de Negócios ficará no coração do evento, reunindo aproximadamente 40 startups gaúchas e de outras regiões do Brasil. Junto a elas, estarão presentes as aceleradoras e fundos de investimentos Angel Investor Club, Bossa Nova, Captable, Fundo - Criatec2, Grow+, Invisto, Oxigênio, Randon Ventures, Stars, Ventiur e Wow. A expectativa é que as conexões criadas durante o evento gerem aportes tanto imediatos quanto futuros para os negócios inovadores.

Outra atração é o palco SebraeX , onde acontecerá a apresentação de pitches. O Mind7 Startup inova ao trazer pitches das aceleradoras e fundos de investimentos, que irão apresentar as suas teses de investimentos para as startups (o convencional é ao contrário, normalmente são as startups que apresentam seus pitches para atrair o interesse das aceleradoras e dos fundos).

Entre os palestrantes e keynotes confirmados estão nomes como Bruna Losada, Dado Schneider, Edson Matsuo, Felipe Spina, Gustavo Saiago, Luís Lamb e a filósofa Lúcia Helena Galvão Maya.