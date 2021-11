Studio Buds traz recurso de localização do fone em caso de perda

Primeiro modelo da Beats a oferecer emparelhamento simples por meio de apenas um toque e com aparelhos que sejam tanto iOS quanto Android, o Studio Buds já está disponível no mercado brasileiro.

A tecnologia Bluetooth Class 1, empregada no seu desenvolvimento, oferece maior alcance e um desempenho sem interferências. Cada fone se conecta de maneira independente ao aparelho, então é possível escolher se deseja usar somente um fone ou ambos.

O Cancelamento Ativo bloqueia ruídos indesejados por meio de um algoritmo que monitora o arquivo de origem, enquanto corrige e limpa simultaneamente artefatos que possam comprometer o áudio em até 48 mil vezes por segundo. Durante as chamadas, os microfones captam a voz e filtram ruídos externos. Para acionar o modo ambiente e ouvir o mundo que está em volta, basta manter o botão ‘b’ pressionado.

Os microfones voltados para a parte externa do Studio Buds permitem que os sons exteriores sejam ouvidos junto com a música que está sendo reproduzida, proporcionando uma experiência mais natural. Cada lado pesa 5g e foi ergonomicamente projetado para aliviar a pressão sobre os tímpanos.

O Studio Buds é o primeiro produto Beats compatível com os recursos Buscar, no iOS, e Encontre Meu Dispositivo, no Android. Com isso, é fácil encontrar o fone usando a última localização conhecida (quando emparelhado por Bluetooth) ou reproduzindo um som quando o fone estiver próximo. Cada fone pode reproduzir até oito horas de som e o estojo de transporte garante mais duas cargas adicionais – totalizando até 24 horas de reprodução.

O Studio Buds, da Beats by Dre, está disponível nas três cores clássicas da Beats: preto, branco e vermelho. Com preço sugerido de R$1.799,00, está disponível no site da Apple.