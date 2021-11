Amcham premia Trashin como a melhor startup do Brasil

A Trashin, startup de logística reversa, gestão de resíduos 360º e ESG, foi eleita a Melhor Startup do Brasil no Amcham Arena 2021, prêmio promovido pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham).

Foram analisadas mais de 600 startups de todas as regiões do País - 1,8 mil votos de CEOs das mais diversas companhias do mercado nacional. As empresas finalistas foram, além da Trashin, a Banib, Eco Panplas, Omine/Prakaranga, Pwtech e Thummi. Todas com iniciativas que promovem ganhos de produtividade, gestão, ou de redução de custos e impacto ambiental

“Esta conquista é da Trashin, de todos os nossos parceiros e também de toda cadeia de trabalho que tenta, diariamente, transformar a realidade da gestão de resíduos em nosso país”, destacou o CEO da startup, Sérgio Finger.

Recentemente, a empresa havia conquistado posição, pelo segundo ano consecutivo, entre as 100 startups mais atraentes do mercado brasileiro pela 100 Open Startups.

O empreendedor entende que o foco de transformar as empresas por meio de práticas ESG, além de promover inovações nos serviços de logística reversa e gestão de resíduos, foi crucial para ambas as conquistas. Finger ainda detalha que, para 2022, o objetivo da startup é ampliar o número de parcerias estratégicas.

“Vencer o Amcham Arena 2021 em menos de 24 horas após ser anunciada como uma das 100 startups mais atraentes pela 100 Open Startups reforça que nosso propósito de transformar as companhias parceiras por meio de práticas ESG, e através de mecanismos de mercado, é o correto. Com isso, queremos conseguir impactar, cada vez mais, positivamente as comunidades em que estamos inseridos”, diz.