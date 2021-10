Gaúchas entram na lista do ranking do 100 Open Startups

As startups gaúchas marcaram presença no Ranking TOP 100 Open Startups, conduzido por uma das principais plataformas internacional de conexão entre corporações e startups. São elas a PIX Force, Ubots, Trashin, Econodata, Sentimonitor, Sirros IoT, Pix Mídia, Scoreplan e Privacy Tools.

Além disso, na TOP 10 Categorias, estão diversas outras gaúchas, como Prosumir Aproveitamento Energético, Scoreplan, Construct IN e Inventsys Desko. Neste link é possível ver a lista completa.

A Trashin, especializada em logística reversa, gestão de resíduos e ESG, está entre as cinco melhores startups do Brasil na categoria cleantechs pelo segundo ano consecutivo.

“É muito gratificante estar entre os primeiros colocados em um prêmio tão importante quanto esse. Isso nos mostra que as parcerias da Trashin e a proposta de valor do nosso trabalho estão rendendo muitos resultados dentro desse ecossistema empreendedor”, destacou o CEO da Trashin, Sérgio Finger.

Ao longo deste ano, a cleantech firmou parcerias estratégicas, como os contratos com a Alpargatas Brasil (Havaianas) e Movida, entre outras empresas. Segundo o CEO, o foco da cleantech gaúcha é ampliar ainda mais suas parcerias para o próximo ano. “Queremos aumentar ainda mais o número de clientes em 2022 para, além de voltarmos a aparecer novamente no prêmio, tornarmos o Brasil um País ainda melhor”, projeta.

De acordo com um levantamento da própria premiação, mesmo com a pandemia, a atividade das startups dobrou no último ano. Para essa edição atual, foram declarados mais de 26 mil relacionamentos de inovação aberta entre corporações e startups, enquanto no último ano foram cerca de 13 mil.

Mais de 18 mil startups foram cadastradas no prêmio, sendo 2.414 delas com os contratos de open innovation validados para participar da premiação neste ano. Em 2020, foram 1.310 startups.

A seleção das startups premiadas foi baseada no número de contratos de inovação aberta que cada startup conseguiu firmar ao longo de 2021 com grandes corporações. O que, consequentemente, gera um maior impacto em toda a cadeia de atuação da startup e das empresas que ela atende.

Já a Pix Force, que atua no mercado gerando soluções através de Inteligência Artificial (IA) e machine learning, é tetracampeã e considerada a número 1 do Brasil em Inteligência Artificial.

“O ranking é um grande reconhecimento do mercado em relação a capacidade que temos de atender às demandas da indústria. Ao entregar valor por meio do desenvolvimento de tecnologia, as startups também colaboram para o crescimento econômico do país, aumentando a competitividade do setor produtivo”, destaca Heitor Tosetto, CEO da Pix Grid, vertical da Pix Force no setor elétrico.

O CEO explica que, quanto maior for o número de contratos e relacionamentos estabelecidos com empresas, melhor será a posição final a ser conquistada no ranking.