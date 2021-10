Darcy Pacheco automatiza processos com app personalizado

Um aplicativo personalizado, que reúne recursos para checklist de tarefas e manutenção de equipamentos, substituindo mais de 500 ordens de serviço em papel, é a nova aposta da Darcy Pacheco para otimizar os seus processos.

A solução, desenvolvida pela uMov.me, foi desenvolvida para auxiliar na comunicação entre o pessoal da manutenção e os operadores, além de formar um histórico organizado e com informações precisas. A Darcy Pacheco conta com mais de 300 colaboradores e 200 equipamentos.

“Nós temos uma gama diversificada de localidades onde atuamos e isso acaba afastando a comunicação das diferentes equipes que usam os equipamentos”, explica o coordenador do setor técnico administrativo da companha, Ricardo Machado. Até então, esses processos eram realizados manualmente, o que, por vezes, resultava em perda de informações.

Com a plataforma uMov.me, foi criado um aplicativo com recursos para manutenção e checklist. “Havia muitas ordens de serviços abertas, as quais não controlávamos as informações. O material era enviado para o equipamento e não tínhamos retorno da informação. Agora, estamos com isso totalmente mapeado”, destaca.

Para o CEO da uMov.me, Alexandre Trevisan, a comunicação eficiente entre setores é de vital importância para o funcionamento de uma empresa e para a gestão de equipes externas. “Em um mercado tão competitivo como o atual, nunca foi tão importante trabalhar e produzir com agilidade, qualidade e segurança, aponta.