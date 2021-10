Claro lança ultra banda larga de 1 Giga

A Claro vai começar a oferecer ao mercado conexões de ultra banda larga, com velocidades de até 1 Gbps. A nova opção de conectividade premium estará disponível em mais de 300 cidades, em todas as regiões do Brasil, nos endereços atendidos pela rede da operadora e habilitados tecnicamente para a nova velocidade.

Além disso, a Claro também continua expandindo sua rede de fibra óptica, que a cada mês chega para mais cidades e para mais clientes. Até o final de 2021 estão previstas 50 novas cidades com Claro Fibra, dentro do plano de constante ampliação da cobertura de rede da operadora.

A nova velocidade de 1 Gbps poderá ser contratada junto com uma solução de extensores inteligentes de redes sem fio, com a tecnologia Wi-Fi Mesh, que permite aumentar o alcance da internet dentro de casa e cobrir ambientes mais distantes do local de instalação do modem de banda larga.

A nova ultravelocidade da Claro já está disponível em todos os canais de venda e relacionamento da Claro por R$ 399,99 mensais. Já a contratação opcional do Kit de Wi-Fi Mesh sai a partir de 12x de R$ 64,99, para kit com 2 repetidores inteligentes.