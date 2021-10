Acer apresenta o notebook ConceptD 7 para criadores 3D

Com a promessa de quebrar as barreiras entre as pessoas e a tecnologia, a Acer acaba de anunciar a chegada ao mercado do notebook ConceptD 7 SpatialLabs Edition, focado em atender as demandas por modelagem 3D dos desenvolvedores.

O produto conta com processadores Intel Core série H de 11ª geração e uma variedade de opções gráficas, desenvolvidos com a missão de suportar a oferta de um dispositivo capaz de renderizar modelos 3D em tempo real.

Uma das novidades do modelo é o 3D estereoscópico sem óculos para designers e desenvolvedores. A estação de trabalho móvel oferece suporte aos criadores com o Acer SpatialLabs, um conjunto de tecnologias ópticas, de exibição e sensoriais com recursos de renderização em tempo real para oferecer uma experiência 3D estereoscópica sem óculos.

Acima da tela está um conjunto de câmeras estéreo que rastreiam as posições dos olhos e os movimentos dos olhos e da cabeça do usuário para exibir imagens em 3D estereoscópico. Isso é possível projetando-se duas imagens ligeiramente diferentes por meio de uma lente ótica que foi colada ao painel da tela, cada uma refratada para um olho diferente.

As tecnologias de renderização em tempo real permitem que esse processo ocorra imediatamente – se o usuário girar a cabeça, a imagem 3D estereoscópica será ajustada como se o usuário estivesse olhando ao redor. Além disso, o computador vem equipado com um conjunto de tecnologias de Inteligência Artificial (IA) que realizam tarefas como geração de imagem estéreo, permitindo aos usuários transformarem conteúdo 2D padrão em conteúdo 3D estereoscópico.

Além disso, conta com o ecossistema Nvidia Studio, equipado com GPUs GeForce RTX 3080 para notebook com tecnologia de driver exclusiva que aprimora os aplicativos criativos até os níveis ideais de desempenho e confiabilidade.

A linha ConceptD 3 foi expandida com novos modelos de formato concha apresentando uma tela de 16 polegadas com proporção de 16:10 e novos modelos conversíveis com telas de 15,6 polegadas. Ainda não há previsão sobre a disponibilidade e lançamento dos produtos no Brasil