Pane global atinge WhatsApp, Instagram e Facebook

Telefonemas e mensagens de SMS voltaram a dominar as comunicações dos usuários nessa segunda-feira (4) com a interrupção desde o final da manhã dos serviços do WhatsApp, Instagram e Facebook. Mesmo com um certo estranhamento, essa foi a opção que restou para muitas pessoas e empresas. Entre as redes sociais, o Twitter foi a preferida, e uma das poucas opções para os usuários comentarem sobre o ocorrido e, claro, fazer memes com a situação.

O Facebook, detentor do Instagram e WhatsApp, confirmou a instabilidade e, sem dar maiores detalhes, disse apenas que está trabalhando para resolver o mais rápido possível. A pane é global e atingiu tanto os aplicativos como os sites das empresas. Só o WhatsApp tem 2 bilhões de usuários ativos em todo o mundo.

Ao tentar acessar as páginas na internet, aparece os erros 'DNS' e '500/5XX', que são os responsáveis por registrar os números (endereços de IP) associados aos domínios. Até o final do dia de ontem mais de 46 mil reclamações de clientes foram registradas no Downdetector, site que monitora queixas sobre serviços da internet.

O jornal New York Times, citando fontes do departamento de segurança do Facebook que quiseram anonimato, sustenta que a possibilidade de um ataque hacker é improvável. A explicação seria a sincronia da queda das três redes, que possuem tecnologias diferentes. O jornal americano diz ainda que a plataforma interna de comunicação da empresa, Workplace, também saiu do ar.

A queda também está comprometendo muitas empresas, principalmente no relacionamento digital com seus clientes. O especialista em relacionamento digital e chatbots e CEO da Ubots, Rafael Souza, comenta que o WhatsApp se tornou um meio de comunicação muito importante, como telefone e e-mails já foram um dia.

"Esse apagão de de segunda-feira afeta o usuário final, mas hoje em dia também as empresas que usam cada vez mais esses canais para relacionamento e vendas. É uma instabilidade que não é comum, então, não quer dizer que seja preciso repensar o uso. Mas, ao mesmo tempo, reforça a importância de se apostar na multicanalidade. Assim, se um canal falha, existe a opção de seguir pelos demais", ressalta. A Ubots é especializada em conectar grandes empresas a aplicativos de mensagens e canais digitais para se comunicarem melhor desde o pré-vendas, vendas até o pós-venda.