Campus Caldeira será inaugurado ainda em 2021

O Instituto Caldeira chega aos seus dois anos de vida acelerando os projetos na área de educação, um dos seus pilares. A meta é inaugurar, ainda em 2021, o Campus Caldeira. A iniciativa reúne parceiros para criar projetos e reunir um grande banco de talentos preparados para atuar na nova economia.

“Hoje temos mais de 1,8 mil vagas abertas, sem serem preenchidas, apenas entre as empresas fundadoras do Caldeira. Estamos muito determinados a ajudar a resolver esse problema”, afirma o CEO do Instituto Caldeira, Pedro Valério.

Para ele, se o Rio Grande do Sul quer mesmo assumir um papel de protagonismo na área da inovação, precisa evitar a evasão de talentos, criando um ambiente favorável para os novos empreendedores. “Estamos trabalhando muito forte com iniciativas educacionais, pois temos a compreensão do tamanho deste problema hoje. Precisamos qualificar os talentos com as novas competências da nova economia. Não apenas em ver com hard skills, mas, principalmente soft skills, como estímulo à curiosidade, relacionamento interpessoal e resolução de problemas”, destaca.

Para receber esse projeto, foi separada uma área de 5 mil m² do Caldeira, que vai ancorar uma série de operações educacionais, como de graduação e escolas livres. Para isso, a ideia é contar com várias parcerias com instituições de tecnologia e ensino. “O Campus Caldeira nasce dentro da identificação que há uma lacuna na formação de pessoas e qualificação da mão de obra de intraempreendedores das organizações. Vamos desenhar programas e iniciativas que atendam as demandas do mercado”, destaca.

O Instituto Caldeira conta hoje com cerca de 400 pessoas circulando diariamente pelo espaço e novas empresas se conectando. São 42 fundadores – players como Vulcabras, Lojas Renner, IMED e SLC – quase 7 mil m² já ocupados e mais de 2 mil pessoas cadastradas e interessadas em fazer negócios com o hub.

“Isso é resultado da clareza do nosso propósito. O Instituto é hoje consequência do espírito empreendedor e deste movimento na direção da nova economia que está acontecendo no Rio Grande do Sul”, destaca Valério.

Ele comenta os desafios que tiveram que ser superados, já que a inauguração oficial aconteceu e, meses depois, veio a pandemia da Covid-19. “Sobrevivemos, amadurecemos e nos fortalecemos. Para o nosso time, esse é apenas o início dessa jornada. Visualizamos que a construção de ambientes de inovação e empreendedorismo é um compromisso de longo prazo”, destaca o executivo.

Ele comenta que o Caldeira teve um primeiro momento muito vinculado à estrutura física, a constituição do espaço localizado no Quarto Distrito. Agora, a ideia é consolidar a programação de atividades, eventos e iniciativas que promovam a conexão e a geração de conteúdos e insights ligados à inovação. “A nossa expectativa é ajudar a construir um modelo mental inovador e fazer a iniciativa privada entender a relevância de discutir esses temas no contexto que vivemos”, ressalta Valério.

Marciano Testa, um dos idealizadores do Instituto Caldeira e CEO do Agibank, comenta que a iniciativa está conseguindo impactar a sociedade gerando colaboração entre os ecossistemas, ajudando na transformação das organizações e na criação de novas oportunidades para que os nossos jovens talentos fiquem aqui no Rio Grande do Sul.

“A comunidade Caldeira é uma realidade. Temos inúmeras empresas instaladas e a cada dia novas startups aderem. Sem contar a quantidade de eventos e produtos que estamos lançando, como o Ebulição, uma incubadora que, a cada semestre, junto ao Sebrae e Badesul, oferece mentoria e crédito para as startups. É uma iniciativa muito importante para essas empresas crescerem e avançarem", observa.