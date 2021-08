Idealizador do Tecnopuc, Audy tem influenciado iniciativas de colaboração no Estado

Idealizador do Tecnopuc e um dos nomes mais respeitados do Rio Grande do Sul quando o assunto é inovação, empreendedorismo e colaboração para o desenvolvimento do Estado, o superintendente de Inovação e Desenvolvimento da Pucrs, Jorge Audy, relembra o início da jornada do parque.

Na época, o sonho era criar um ecossistema de inovação que aproximasse a área de pesquisa das demandas da sociedade. Ele destaca os avanços na geração de novas oportunidades de formação e desenvolvimento acadêmico e profissional para estudantes e pesquisadores, e da aproximação com novos parceiros.

“Nestes 18 anos crescemos e nos tornamos mais relevantes para a sociedade, junto com todo nosso ecossistema de inovação porto-alegrense e gaúcho. Queremos seguir esta caminhada junto aos nossos parceiros instalados no Tecnopuc e com os demais ecossistemas de inovação da Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação (Reginp)", diz.