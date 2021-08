Randon anuncia descoberta de método para produção de nanopartículas de nióbio em larga escala

Na esteira de pesquisas e projetos envolvendo inovação com foco em novas tecnologias e em iniciativas sustentáveis, as Empresas Randon, especialmente por meio da Fras-le e do Centro Tecnológico Randon (CTR), anunciaram a descoberta de um novo método para obtenção de nanopartículas de nióbio em larga escala. A inovação é inédita no mercado mundial e chega com o propósito de gerar novas oportunidades para diferentes setores da indústria de transformação.

A partir de estudo científico realizado pelo Centro Tecnológico Randon – CTR e pelo Instituto Hercílio Randon (IHR), o processo de obtenção da nanopartícula está apto para ser aplicado. A solução potencializa as características de outros materiais, conferindo maior durabilidade, resistência mecânica e alterando de forma significativa suas propriedades físico-químicas. Além disso, utiliza métodos amigáveis ao meio ambiente, contribuindo para um processo sustentável.

“Após a conclusão de estudos técnicos e experimentações, a aplicabilidade dessa inovação é agora conhecida pelo mercado. É uma tecnologia nacional, com patente requerida pela Fras-le e com potencial de aplicação em escala global”, destaca o vice-presidente executivo e COO das Empresas Randon e CEO da Fras-le, Sérgio L. Carvalho.

Para ampliar as pesquisas e expandir as aplicações dessa nova tecnologia, será constituída uma nova unidade pelas Empresas Randon, com estrutura, equipes e recursos próprios. Inicialmente está prevista a aplicação na indústria automotiva, podendo ser estendida para outros segmentos industriais.

“Estamos orgulhosos e satisfeitos com o trabalho conduzido de maneira inédita por nossas equipes. Essa inovação comprova a importância de seguirmos investindo em pesquisa e desenvolvimento, movimento que estamos fazendo de forma estratégica nas Empresas Randon”, reforça o CEO das Empresas Randon, Daniel Randon. Segundo ele, a solução está alinhada com o foco em ESG da companhia. "Temos a preocupação de seguir os negócios de maneira sustentável. Estamos celebrando uma nova fase para a indústria nacional e internacional", disse.

Na vanguarda de pesquisas e projetos envolvendo inovação, com foco em novas tecnologias e em iniciativas sustentáveis, as Empresas Randon, destacando-se a Fras-le e o Centro Tecnológico Randon – CTR, dão mais um passo para o futuro e apresentam sua mais recente solução. Trata-se da descoberta de um novo método para obtenção de nanopartículas de nióbio em larga escala. A inovação é inédita no mercado mundial e chega com o propósito de gerar novas oportunidades para diferentes setores da indústria de transformação.

A partir de estudo científico realizado pelo Centro Tecnológico Randon – CTR e pelo Instituto Hercílio Randon - IHR, o processo de obtenção da nanopartícula está apto para ser aplicado. A solução potencializa as características de outros materiais, conferindo maior durabilidade, resistência mecânica e alterando de forma significativa suas propriedades físico-químicas. Além disso, utiliza métodos amigáveis ao meio ambiente, contribuindo para um processo sustentável.

“Após a conclusão de intensos estudos técnicos e experimentações, a aplicabilidade dessa inovação é agora conhecida pelo mercado. É uma tecnologia nacional, com patente requerida pela Fras-le e com potencial de aplicação em escala global”, salienta o vice-presidente executivo e COO das Empresas Randon e CEO da Fras-le, Sérgio L. Carvalho.

Para ampliar as pesquisas e expandir as aplicações dessa nova tecnologia, será constituída uma nova unidade pelas Empresas Randon, com estrutura, equipes e recursos próprios. Inicialmente está prevista a aplicação na indústria automotiva, podendo ser estendida para outros segmentos industriais.

“Estamos orgulhosos e satisfeitos com o trabalho conduzido de maneira inédita por nossas equipes. Essa inovação comprova a importância de seguirmos investindo em pesquisa e desenvolvimento, movimento que estamos fazendo de forma estratégica nas Empresas Randon. Além disso, a solução está alinhada com o nosso foco em ESG e com a nossa preocupação de seguir os negócios de maneira sustentável. Estamos celebrando uma nova fase para a indústria nacional e internacional”, reforça o CEO das Empresas Randon, Daniel Randon.

Sobre as Empresas Randon

Com mais de 70 anos de história, as Empresas Randon alcançaram presença global e liderança nos setores de semirreboques, vagões ferroviários, autopeças e serviços. A organização tem sede na cidade de Caxias do Sul (RS), conta com 27 unidades industriais e está presente em mais de 100 países, sempre priorizando a proximidade e a confiança com seus públicos, a valorização das pessoas e o lucro com sustentabilidade.

A companhia tem como propósito conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade e faz isso por meio das empresas Randon Implementos, Fras-le, Castertech, Suspensys, Master, JOST Brasil, CTR – Centro Tecnológico Randon, Randon Ventures, Conexo, Randon Tech Solutions – RTS Industry, Randon Consórcios, Randon Corretora de Seguros e Banco Randon. As Empresas Randon atuam ainda na transformação social com iniciativas realizadas pelo Instituto Elisabetha Randon e incentivam a pesquisa científica e a busca por novas soluções tecnológicas por meio do apoio ao Instituto Hercílio Randon.

A empresa faz parte do Nível 1 de Governança Corporativa da B3, figurando entre as maiores empresas privadas brasileiras. Saiba mais em: www.randon.com.br.