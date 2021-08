Meta inaugura espaço de inovação no Instituto Caldeira

A Meta, consultoria de tecnologia e soluções focada em transformação digital, inaugura nesta quarta-feira o Meta Lab, um espaço que leva seu nome no Instituto Caldeira, em Porto Alegre (RS).

O prédio abrange uma área de quase 10 mil m² e estará aberto aos profissionais da consultoria. A iniciativa tem como objetivo expandir o ecossistema de inovação da Meta, a troca de ideias e a busca de soluções no universo da transformação digital, criação de novas tecnologias, aceleradores e produtos, e estimular o networking entre a empresa e outros profissionais inovadores do segmento que frequentam o local.

O CEO da Meta, Telmo Costa, diz que esse é um importante passo para a empresa, que chegou no último mês à marca de 2,5 mil colaboradores com previsão de incremento de 80% no faturamento em 2021. “Queremos com o Meta Lab intensificar a inovação, o pensamento criativo e novos negócios para a Meta, estimulando também o empreendedorismo no Rio Grande do Sul e no país como um todo”, explica o executivo.