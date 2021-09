Ton, da Stone, lança solução para transações pelo celular

Lançado no início da pandemia da Covid-19 com foco nos profissionais autônomos e liberais, o aplicativo Ton, do grupo StoneCo, traz para o mercado uma nova feature da sua solução, o TapTon.

A nova funcionalidade vai permitir que os usuários aceitem transações de crédito ou débito por meio de cartões de aproximação (NFC) e digital wallets diretamente no celular.

A ideia é diminuir as barreiras para aceitar pagamentos em cartão, ao eliminar o custo do valor da maquininha na entrada. “Sabemos que as taxas de adesão ou do aluguel de maquininhas pesam no bolso do nosso cliente, fazendo com que muitos deixem de aceitar cartões no seu negócio”, destaca Caio Fiuza, sócio da Stone e responsável pelo Ton. O aplicativo já soma 190 mil clientes.

Segundo ele, as principais vantagens são a isenção dos valores de adesão da maquininha tradicional e a possibilidade de começar a vender no mesmo instante em que o usuário acessa o app de Ton, sem precisar aguardar a chegada de um terminal de vendas.

“Desde que lançamos o Ton o feedback dos clientes estão sendo muito positivos. Estamos focados em oferecer uma oferta completa para os usuários poderem fazer tudo no nosso ecossistema. Essa multiplicidade de canais de distribuição tem feito a gente crescer muito rápido”, comenta Fiuza.

O TapTon é uma funcionalidade dentro do app do Ton e estará disponível para celulares com sistema Android a partir da versão 8.0 com NFC. É possível efetuar vendas de até R$ 200,00 sem solicitação da senha, o que facilita e agiliza a operação. A nova funcionalidade é certificada e já está apta a operar com as bandeiras Mastercard e Visa.

Os comprovantes de venda podem ser enviados para o comprador via SMS, e-mail e WhatsApp. Assim, como nas maquininhas tradicionais e no app, é possível acessar um relatório das vendas e realizar estornos quando necessário.

A empresa oferece um plano básico, sem custo, o mega e o giga, para usuários que realizam um maior volume de transações. “Aprendemos na nossa jornada que os perfis de uso precisam de taxas diferenciadas. Temos as melhores taxas de adquirência no Brasil neste plano giga”, relata.

Quando projeta o futuro do Ton, Fiuza destaca o foco em aumentar a experiência dos clientes – hoje a conta é mais voltada para features financeiras – e aprofundar a jornada de pagamento digital. “Agora lançamos o Tap Ton, com funcionalidade NFC, que permite que os portadores do cartão não precisem usar senha, mas a meta é ir evoluindo essa experiência para transação full, ou seja, das pessoas poderem transações completas com senha”, conta.