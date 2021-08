Kavak cria centro de inovação e prevê a contratação de 300 profissionais

A Kavak, companhia mexicana que atua no mercado de carros seminovos e usados vai investir R$ 2,5 bilhões para iniciar a operação no Brasil. Uma das novidades, reflexo da presença local, será a criação do Tech Hub, uma célula especial de tecnologia e inovação dedicada a buscar novas soluções e formatos para o negócio.

O projeto é global e contará com quatro sedes - uma no Brasil, duas no México e outra na Argentina - com focos estratégicos diferentes. No Brasil, os esforços estarão concentrados na experiência do cliente e a empresa prevê a contratação de 300 dos 500 profissionais de tecnologia que compõem a equipe em todo o mundo.

A maior parte das vagas é destinada a engenheiros de software e os atrativos incluem ações da empresa e flexibilidade para migrar entre as futuras sedes de expansão da Kavak. Já o México contará com nas cidades de Guadalajara e Cidade do México, e será responsável pelas operações, enquanto a Argentina será especializada em finanças.

Globalmente, os Tech Hubs serão liderados por Fernando Scasserra, ex-diretor de engenharia do Mercado Livre no México, que se une a Kavak e assume como diretor de tecnologia dos centros de inovação. No Brasil, ainda haverá a contratação de um CTO brasileiro para a célula. "Queremos redesenhar a experiência do cliente com uma equipe dedicada ao desenvolvimento de novos sistemas e aplicativos para toda a jornada da Kavak, sempre com uma visão global", explica Roger Laughlin, cofundador da Kavak e CEO da empresa no Brasil.