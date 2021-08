Empreendedora gaúcha recebe Prêmio Mulan no BRICS

A cofundadora da startup Raks Tecnologia Agrícola, Fabiane Kuhn, 25 anos, recebeu o Prêmio Mulan no BRICS Women Innovation Contest 2021.

Ao todo foram 15 premiadas, sendo três representantes de cada um dos países envolvidos na iniciativa (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). “Estou muito feliz. O prêmio reconhece as coisas incríveis que as mulheres estão fazendo nos países integrantes do BRICS. É importante demonstrar que é possível para cada uma de nós fazer a diferença nos processos, seja trabalhando com tecnologia, no campo ou em outra área”, afirma Fabiane, que é estudante de Ciência da Computação da Unisinos.

O Prêmio Mulan busca destacar a inovação feminina levando em consideração o espírito trabalhador e apaixonado da mulher, a responsabilidade social, e tecnologia e modelo de negócios da empresa liderada por ela e o pensamento estratégico. A cerimônia de entrega da premiação aconteceu em Beijing, na China.

A Raks está instalada no Parque Tecnológico São Leopoldo (Tecnosinos) e oferece um sistema de manejo inteligente da irrigação, indicando ao produtor rural quando e quanto irrigar. Para isso, a solução conta com sensoriamento remoto para monitoramento da umidade do solo e integração com dados de planta e de clima, visando um aumento de produtividade e uma redução nos custos de energia elétrica e água.