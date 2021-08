NBA seleciona oferta RISE with SAP e foca em operação mais eficiente

A SAP anunciou que a NBA - National Basketball Association – aderiu à oferta RISE with SAP para facilitar a evolução em curso dos negócios de esporte e mídia para a nuvem. Como parte do acordo, a NBA migrará seu ambiente de software SAP baseado na nuvem, incluindo o SAP S/4HANA Cloud, para o Microsoft Azure.

No novo ambiente, a NBA planeja continuar modernizando e consolidando processos de negócios críticos para operar de forma mais eficiente, impulsionar várias iniciativas voltadas ao consumidor e ao engajamento de torcedores e apoiar a estratégia de crescimento internacional da liga.

“A NBA e a SAP têm uma sólida história juntas que pretendemos desenvolver ainda mais com essa nova iniciativa baseada na nuvem”, afirma o diretor de tecnologia e vice-presidente sênior da NBA, Krishna Bhagavathula.

O Chief Operating Officer da SAP Brasil, Rui Botelho, destacou a parceria. "O projeto com a NBA é um bom exemplo do uso do RISE with SAP sob o modelo de assinatura, incluindo o ERP digital SAP S/4HANA e a base tecnológica do SAP Business Technology Platform (SAP BTP), tudo com apenas um contrato para gerenciar acordo de nível de serviço, operações e suporte”, explica.