ClearSale conclui IPO e ingressa no Novo Mercado da B3

A ClearSale, que atua no mercado de soluções antifraude digital para segmentos como e-commerce, mercado financeiro, vendas diretas, telecomunicações e seguros, concluiu a sua oferta pública inicial (IPO) na B3.

A cerimônia do IPO foi realizada na sede da B3, localizada no centro de São Paulo, e contou com a presença de Gilson Finkelsztain, CEO, por parte da B3. Já da ClearSale, estavam presentes o fundador da companhia, Pedro Chiamulera, e o CEO, Bernardo Lustosa.

“Estamos muito felizes em receber a Clear Sale aqui na B3 e ver aumentar o número de empresas listadas na bolsa do Brasil. A festa é ainda maior porque chegamos à marca de 40 IPOs no ano, mostrando que o mercado de capitais entrou em definitivo no radar das empresas brasileiras interessadas em expandir suas atividades e encontram aqui na bolsa uma opção atrativa para alocação e captação de recursos”, disse Gilson Finkelsztain, CEO da B3.

Para Lustosa, este é um momento histórico na trajetória da ClearSale. "O IPO foi o caminho que escolhemos para expandir os negócios e seguirmos na nossa missão de promovermos a confiança do consumidor no ecossistema digital. A confiança dos investidores no nosso time, na nossa cultura, em nossas soluções e nos nossos planos soma-se agora à confiabilidade que nossos de clientes depositaram na empresa ao longo dos últimos anos para garantirem sua segurança e manterem o foco no consumidor final", disse.

Os recursos captados pela Oferta Primária serão destinados para o crescimento orgânico da empresa, open innovation e crescimento inorgânico por meio de fusões e aquisições. A oferta foi realizada nos termos da ICVM 400, no segmento do Novo Mercado, e teve coordenação dos bancos Itaú BBA (Coordenador Líder), Bank of America, BTG Pactual e Santander (Coordenadores da Oferta).