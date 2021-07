Gerdau lança chamada de inovação aberta

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, está lançando uma chamada nacional a projetos que apresentem soluções para os desafios de sua unidade Açonorte, localizada na capital pernambucana. A iniciativa está sendo feita em parceria com o Porto Digital, parque tecnológico em Recife,

Com inscrições abertas até 5 de agosto, o programa Desenvolve.Ai, da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (AD Diper), inclui seleção e prova de conceito e, com a validação da solução, aporte e contrato de prestação de serviços.

Podem participar do desafio institutos de ciência e tecnologia (ICTs) situados em Pernambuco, startups e empresas de tecnologia em todo o Brasil com capacidade de realizar o desafio em Recife. A ação busca soluções para evolução do monitoramento e controle para fabricação e transformação do aço nas atividades de aciaria e laminação.

A perspectiva é que soluções validadas na usina Açonorte poderão ser aplicadas nas unidades da Gerdau em todo o mundo. "Programas como o Desenvolve.AI nos possibilitam reunir a força de uma empresa centenária a novas ideias e pessoas, entendendo sinergias com parceiros em potencial para obtermos soluções que beneficiam todo o ecossistema", afirma Fábio Lourenço Marques da Silva, gerente geral da usina Açonorte.

Os interessados podem conferir os desafios e se inscrever no site www.desenvolve.ai. As empresas selecionadas contarão com o suporte de ICTs de Pernambuco e do Porto Digital durante todo o processo. O acompanhamento do programa será feito pela Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (AD Diper) em conjunto com o parque tecnológico.