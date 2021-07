Gaúcha Trinto é adquirida pela Corebiz

O cenário de fusões e aquisições na área de tecnologia segue forte. Agora foi a vez da Trinto, consultoria gaúcha especializada em tecnologia e transformação digital, que acaba de ser adquirida pela Corebiz, integradora de omnichannel da América Latina com sede no Brasil e operações no México, Argentina, Colômbia, Chile, Espanha e Estados Unidos. O valor da negociação não foi divulgado.

A transação foi intermediada pela Pipeline Capital, Tech M&A Powerhouse, que contribuiu com advisor e suporte estratégico de todas as aquisições da Corebiz na América Latina. A Trinto inicia sua sociedade com a Corebiz atendendo desde já clientes nacionais e globais da companhia, como Colcci, Unimed, Xiaomi e JBL entre eles.

“Esse momento marca uma nova fase na nossa história. Fazer parte da Corebiz traduz a valorização da nossa expertise ao longo de dez anos, formada pela alta excelência e capacidade de execução no setor de performance commerce digital”, avalia o sócio fundador e CEO da Trinto, Daniel Moraes. Ao longo de dez anos de existência, a Trinto já atendeu mais de 500 clientes.

Do outro lado, essa aquisição faz parte da estratégia de consolidação e expansão da Corebiz no mercado latino americano e internacional. Nascida em 2013 como uma agência digital, fundada Renan Mota e Felipe Macedo, a empresa tem hoje mais de 150 clientes ativos nos cinco continentes e mais de 450 funcionários. De sua fundação até hoje, a companhia fez já a aquisição de nove empresas no Brasil e América Latina.

“A Trinto é um destacado player de implantação de plataformas e gestão de performance e marketing digital para o setor de commerce. Essa aquisição nos traz ainda maior capacidade de entregas de excelência”, analisa Macedo, coCEO da Corebiz.