Brivia terá formação em UX e parte das vagas será para Cufa

O Brivia Group acaba de lançar o UX Design Training Program, programa de formação em design de experiência destinado a estudantes de design e publicidade e propaganda ou interessados na área que estejam no último ano do ensino médio. A iniciativa conta com uma parceria firmada com a Central Única de Favelas (Cufa), de Porto Alegre. Metade das vagas será destinada aos jovens da instituição.

Durante 60 dias, os selecionados terão acesso a conteúdos disponibilizados de forma gratuita e online e serão mentorados pelo time de UX Design do Brivia Group.

“Nossa formação ampliará o conhecimento dos selecionados para que tenham mais oportunidades de atuação e aumentem sua empregabilidade”, afirma o Chief Human Capital Office (CHCO) do Brivia Group, João A. F. Andrade.