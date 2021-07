Warren deve adquirir três empresas nos próximos três meses

A plataforma de investimentos Warren prepara a aquisição de três empresas para acontecer nos próximos três meses. Segundo o CEO da empresa, Tito Gusmão, mais de 100 empresas já estão sendo avaliadas seguindo critérios que vão de encontro com o modelo de negócios da Warren e a cultura do time. Recentemente, a empresa recebeu o seu terceiro aporte, no valor de R$ 300 milhões, o maior da sua história. Segundo o CEO da empresa, Tito Gusmão, mais de 100 empresas já estão sendo avaliadas seguindo critérios que vão de encontro com o modelo de negócios da Warren e a cultura do time.

De acordo com o executivo, para fazer parte da empresa, é preciso estar alinhado com sua filosofia de negócio, que é o de levar um modelo de operação transparente e sem conflito de interesse. "Buscamos parceiros que tenham objetivos em comum, além de pensar e trabalhar como nós trabalhamos, com foco no cliente", explica o empreendedor.

Ele também anunciou que a empresa está com 200 vagas abertas, em que metade delas são para desenvolvedores. "Nossa proposta é crescer cada vez mais e, por isso, estamos em busca de profissionais incríveis em todo o País", relata.