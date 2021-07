CapTable projeta captar R$ 100 milhões para startups ainda em 2021

A CapTable, plataforma especializada em investimentos em startups da StartSe, já contabiliza mais de R$ 17 milhões captados este ano e quer chegar a R$ 100 milhões para 40 startups até o último dia de dezembro. “A nossa meta é ambiciosa, viável e fundamentada. Prova disso é que desde o início deste ano nós registramos mais de 3,5 mil aportes. Este número já é superior ao total que realizamos em todo o ano de 2020”, destaca Guilherme Enck, cofundador da CapTable.

A empresa ultrapassou a marca de 4 mil investidores ativos - sendo 1,5 mil só no primeiro semestre deste ano. Em operação desde julho de 2019, é responsável por aportar mais de R$ 31 milhões para 27 startups, sendo 12 somente no primeiro semestre deste ano.

“Nosso foco é ajudar startups inovadoras, com potencial de serem os novos unicórnios, a terem recursos para realizarem suas operações e, assim, também proporcionar ganho real aos nossos investidores”, destaca Paulo Deitos, cofundador da CapTable.

Rodadas de investimentos que no começo levavam de dois a três meses para serem finalizadas, atualmente vem ocorrendo em horas. Somente em 2021, a CapTable já encerrou cinco captações de aporte em menos de um dia, como foi o caso da Trashin (Cleantech B2B), Essent Agro (Fintech B2B), Lovin Wine (DNVB - B2C), Veriza (Fintech - B2B) e Play Delivery (LogTech - B2B).

Enck explica que esse movimento acontece tanto em decorrência da credibilidade que a plataforma conquistou nesses dois anos, quanto ao crescimento do mercado de venture capital. “O mercado de investimentos em startups está em pleno crescimento e a caminho de seu auge, batendo recordes atrás de recordes. Além disso, conseguimos transmitir credibilidade e confiança ao investidor nesses dois anos de atuação com muito critério e análise de dados para escolher as startups que iremos abrir captações”, destaca.

Segundo eles, a ideia é que a todos possam se tornar investidores da plataforma. É possivel fazer desde aportes a partir de R$ 1 mil até os que superam a R$ 1 milhão. Paulo Deitos reforça que a possibilidade de aplicar valores mais acessíveis do que se estava acostumado a ver quando se falava em bolsa de valores, atraiu mais pessoas interessadas a entrar neste mercado, mas sem grandes quantias à disposição para investir. “O diferencial da CapTable é a disponibilização de startups que tenham um real potencial de escalar e gerar retornos a todos que investiram nela. Nossa equipe faz um acompanhamento rigoroso de todo o processo e análise de dados a fim de assegurar uma maior confiança ao investidor que decidir aplicar seu aporte”, relata.