Claro e SLC Agrícola lançam desafio para soluções de agronegócio com foco em 5G

As inscrições para o 1ª Hackathon do Agro 2021, iniciativa da Claro, por meio do beOn Claro – seu hub de inovação –, e a SLC Agrícola, estão abertas até 14 de julho. Promovida pela Neodigital, a maratona de inovação, que acontece nos dias 16, 17 e 18 de julho, vai buscar soluções para a evolução do setor agronegócios baseadas em problemas reais dos produtores rurais.

O tema proposto é a gestão eficaz da proteção de cultivos, levando em consideração formas para minimizar seu impacto para o meio ambiente. A ideia é fomentar projetos baseados em softwares que contribuam para otimizar o processo de cultivo e a qualidade da produção se valendo das características de conectividade e latência de diversos tipos de redes (fibra, 4G, LPWA, 5G e outras) e a possibilidade de uso aliada ao poder de computação de borda, acoplando sensores, novos terminais e dispositivos.

“Iniciativas como o Hackatagro são ótimos exemplos de como a inovação aberta pode trazer benefícios para todas as partes envolvidas", afirma o head de Inovação da SLC Agrícola, Frederico Logemann.

Durante os três dias do evento, que será 100% virtual, os participantes vão contar com a consultoria de profissionais da Claro e da SLC Agrícola para guiá-los em seus projetos. "Fazer parte de uma iniciativa como o HackatAgro é uma oportunidade única de nos aproximarmos de novos desenvolvedores e acelerarmos nosso portfólio de inovação", comenta o líder de Inovação Aberta do beOn Claro, Diogo Natacci.

As startups vencedoras ganharão um prêmio em dinheiro, com valores de R$10 mil para o primeiro lugar, R$ 6 mil para o segundo e R$ 4 mil para o terceiro, e terão acesso a ativos da SLC Agrícola, por meio da participação em projetos pilotos nas fazendas; a possibilidade de participar, com a solução apresentada, no programa de Venture Builder da SLC e a de se tornar fornecedor da SLC Agrícola. Além disso, as soluções apresentadas ainda poderão ser selecionadas pela Claro para fazer parte de seu portfólio de projetos de inovação para atender a base de clientes no mercado agrícola.