Programa Talentos Tecnosinos está com inscrições abertas

Idealizado para aproximar alunos a partir do 9º ano do ensino fundamental de um ecossistema de transformação e inovação, o Programa Talentos Escola está com as inscrições abertas. Desenvolvida pelo Parque Tecnológico São Leopoldo – Tecnosinos, a iniciativa ocorrerá entre os meses de agosto e novembro, de forma on-line.

“As atividades desenvolvidas abrem muitas possibilidades de aproximação com o empreendedorismo e novos horizontes de atuação no mercado de trabalho”, aponta a coordenadora do Programa Talentos, Tassiane Kinetz.