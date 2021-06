BS Kids quer estimular criatividade das crianças

A partir do dia 03 de julho, o BS Kids se une ao workspace Arte.Lab e a exposição “Tarsila para Crianças”, que acontecem no Farol do Santander Porto Alegre, para uma programação com o propósito de provocar diferentes experiências e estímulos através da arte em crianças e seus familiares.

A ideia é oferecer um projeto com conteúdo relevantes e atrativos a partir da inovação, criatividade, arte e tecnologia. Por isso, esta edição especial do BS Kids terá como curadores a psicóloga Agnès Françoise, a analista de sistemas Graziela Pereira e o comunicador social Marcelo Paes. “Reunimos um time multidisciplinar com o intuito de aproximar gerações e provocar experiências intensas capazes de gerar conhecimento, reflexões e novas percepções sobre a inovação”, destaca João Ramos, co-founder do BS Project.