HCPA publica edital de concessão de datacenter

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) publicou edital de concessão do seu Centro Integrado de Tecnologia da Informação (Citi). O objetivo é selecionar um parceiro ou consórcio de empresas especialistas do mercado para operar a estrutura que vai abrigar conjuntamente o datacenter do HCPA, o CPD e o Centro de Supercomputação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o POP da Rede Nacional de Pesquisa (RNP) e o principal Ponto de Troca de Tráfego (PTT-IX) da internet no Sul do País.

O Citi é um projeto conjunto do HCPA e UFRGS e foi construído com os mais altos níveis de disponibilidade, redundância e integração de utilidades, com base nos conceitos TIER3 e green datacenter.