Prop Drones, de Ivoti, firma parceria com Flyware

A Prop Drones, empresa de soluções aéreas especializada em sensoriamento remoto e aerofotogrametria operando veículos aéreos não tripulados, acaba de firmar uma parceria com a Flyware, startup especializada na tecnologia de drones e liderada por Alexandre Costa. Ele, aliás, passará a responder pela área de expansão, responsável por novos projetos e negócios da Prop Drones, com sede em Ivoti (RS) e com clientes como Copelmi, Toniolo Busnelo e Cyrela.

“A parceria com a Flyware vai multiplicar nosso acesso ao mercado, não só em serviços especializados com drones, mas em outras áreas que não atuávamos, como a de treinamentos e cursos”, destaca o CEO da Prop Drones, Thiago Kern.

Costa comenta que a tecnologia de drones deve crescer nos próximos anos de maneira mais acentuada, em função do uso de propulsores elétricos aliados a alta tecnologia de georeferenciamento e sensores óticos que permitem entregar novos resultados nas mais diversas áreas. “Todo mundo já sonha em ter um carro elétrico e no futuro voar num drone”, comenta.

Dados da Associação Internacional de Sistemas de Veículos Não Tripulados calcula que o uso de drones nos diversos setores pode gerar um impacto positivo de quase US$ 14 bilhões e a criação de 100 mil novos empregos até 2025. A regulamentação do uso de drones no Brasil ocorreu em maio de 2017.