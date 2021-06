VTEX anuncia aquisição da startup gaúcha Suiteshare

“Nosso sonho grande sempre foi nos tornamos uma plataforma global. Vamos chegar onde sempre quisemos, só que agora mais rápido”. É com essa expectativa que o mês de junho começa para a o cofundador e CEO da Suiteshare, Maicon Ferreira, e todo time da empresa. A startup gaúcha acaba de ser adquirida pela VTEX, solução de comércio global com mais de 2,5 mil lojas on-line ativas no seu portfólio, em 32 países. O anúncio foi feito hoje (1) pela manhã.

A Suiteshare passará a integrar a VTEX como uma Product Business Unit (PBU) focada em chat commerce. Os três sócios fundadores – Marlon Cândido, Marcelo Wagner e Ferreira – seguem na operação, gerindo áreas específicas da operação de Porto Alegre. Os colaboradores, cerca de 25, também permanecem. A nova sede da operação será no Instituto Caldeira – o sexto escritório da VTEX no Brasil, e o primeiro na Região Sul.

Fundada em 2018 na região metropolitana de Porto Alegre, a Suiteshare funciona como uma extensão digital das contas do WhatsApp, o que ajuda as empresas a conectar clientes com diferentes pontos de contato de serviço. A solução permite às marcas distribuir as demandas entre as lojas físicas e dar suporte às operações dos franqueados. Ao acessar um chat no site ou clicar em um link na rede social da marca, o cliente é reconhecido por georreferenciamento e encaminhado digitalmente a um vendedor da loja mais próxima.

Foram meses de negociações entre os fundadores da retailtech e Mariano Gomide, cofundador e co-CEO da VTEX, até a decisão final. Uma relação que, aliás, começou de forma despretensiosa. “Iniciamos as conversas porque queríamos muito fazer uma integração com a VTEX. Fizemos duas calls para alinhar isso até que o Gomide fez a proposta de aquisição”, relembra Ferreira.

Ele conta que outras empresas já haviam procurado a Suiteshare, interessadas em uma possível compra, como RD Station, Locaweb e Zenvia. Mas, foi com a atual parceira que deu match. “Cerca de 60% dos nossos clientes são também da VTEX. Além disso, as nossas empresas têm uma cultura muito parecida e vimos que faria muito sentido para todos. A nossa meta era seguir tocando nosso negócio sozinho, mas veio a proposta e nos pareceu uma grande oportunidade de irmos acompanhados”, destaca Ferreira. As empresas não revelam os valores envolvidos na negociação.

Com a aquisição da Suiteshare, a VTEX projeta proporcionar uma plataforma que permitirá que seus clientes alcancem e vendam para os usuários do WhatsApp em todo o mundo. "Operamos em um mundo voltado para as mensagens, onde os clientes estão pressionando as marcas a oferecer experiências conversacionais em tempo real que pareçam autênticas e naturais", diz Mariano Gomide, co-fundador e co-CEO da VTEX. "Com esta aquisição, possibilitamos às empresas oferecer um serviço ainda mais completo e integrado em todos os canais para captar, ativar e atender a seus clientes", relata.