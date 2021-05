Play Delivery levanta investimento de R$ 1,5 milhão em 24 horas

A startup gaúcha Play Delivery atingiu o valor de R$ 1,5 milhão em apenas 24 horas em rodada de captação pela CapTable, plataforma especializada em investimentos em startups. A empresa despertou o interesse de 448 investidores que se tornaram sócios da startup com cotas a partir de R$ 1 mil.

“Entramos de, de certa forma, até despretensiosamente, claro que sabíamos que a CapTable estava indo muito bem, mas não imaginávamos esse boom, essa rapidez”, comemora o cofundador e CEO da Play Delivery, André Menda.

As entregas por meio da plataforma aumentaram 900% em 2020, e 156% em 2021. A startup já possui 75 mil entregadores na sua base e mais de 1 mil empresas utilizando o serviço. A pretensão é acelerar o seu crescimento e estar presente em mais de 700 cidades até 2025. Hoje são pouco mais de 100.

A foodtech possui um modelo diferenciado. A operação, que nasceu em Porto Alegre, também funciona com uma espécie de franqueadora. O licenciado faz o cadastramento dos entregadores e os conecta aos solicitantes em diversas cidades do Brasil. Atualmente, os parceiros da plataforma estão espalhados por todas as regiões do País, sendo que o Sul e Sudeste é onde essa presença é mais forte.

Aliás, nessa captação na CapTable, pelo menos dez investidores dessa rodada já procuraram a Play Delivery para se tornarem licenciados da plataforma. “Além de aportar recursos, eles já estão fazendo movimentos para ajudar a empresa a decolar”, destaca Menda.

Os recursos captados serão destinados para aumento e qualificação de equipe, principalmente nas áreas de comercial, customer success, tecnologia e gestão. Para estes fins, será usado 70% do aporte. Já 15% será aplicado em vendas, outros 10 % em marketing e 5% em novos projetos.

O empreendedor também atribui o sucesso dessa empreitada ao movimento vivido pelo mercado de delivery no Brasil, que foi acelerado pela pandemia. Plataformas semelhantes foram vendidas para grandes expoentes do mercado nos últimos anos e isso anima os investidores, como Magazine Luiza e Grupo Pão de Açúcar.

“Tivemos um crescimento gigantesco, assim como outros players do mercado. Esse é um segmento altamente potencial e queremos acelerar a entrada em novas cidades, o que é importante também para termos mais escala e gerar mais parcerias com marcas nacionais”, diz. Menda destaca ainda que parte dos recursos será investido em tecnologia, para atender especificidades de perfis de clientes como o de farmácia, por exemplo, adicionado no aplicativo funcionalidades como a de receituário eletrônico.

O sistema da startup foi desenvolvido há seis anos e começou seguindo o modelo de entrega de alimentos. Em 2018, a plataforma alcançou a marca de realizar entregas fora de Porto Alegre, onde foi fundada. Um ano depois, adotou o modelo de licenciamento.

Em operação desde julho de 2019 e com a StartSe como uma das sócias, a CapTable seleciona startups que tenham grandes potenciais de serem os próximos unicórnios (startups com valor de mercado superior a US$ 1bilhao) e traz ao investidor comum a possibilidade de investir nesses negócios.

“O plano da Play Delivery é arrojado e se sustenta em fundamentos bem solidificados que trazem confiança aos investidores. Ter conseguido esse valor de aporte em apenas 24 horas é um sinal de que o trabalho desta startup pode render bons resultados”, é o que explica Guilherme Enck, cofundador da CapTable.

Desde a sua criação, a CapTable conquistou a confiança de mais de 3,7 mil investidores que aportaram mais de R$ 28 milhões.