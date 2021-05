Encontro discute novas tecnologias para salvar a Amazônia

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

É possível alcançar desenvolvimento econômico e ainda assim cuidar do meio ambiente? Esse será um dos temas debatidos nesta quarta-feira (26) no evento SOS Amazônia: créditos de carbono e as novas tecnologias para salvar a nossa floresta.

O bate papo reunirá a presidente da Microsoft Brasil, Tânia Cosentino, o CEO da MOSS.earth, Luis Felipe Adaime e o CEO da SOU.cloud, Fábio Junges. A SOU.cloud, especializada em serviços de nuvem, é a primeira parceira da Microsoft no País livre de carbono. Isso significa que toda a emissão resultado do trabalho realizado ao longo de 2020 foi compensada.

“A SOU.cloud surgiu com o propósito de buscar sempre a sua melhor versão e incluir uma preocupação com o planeta faz parte da nossa cultura, o que nos motiva a compensar um pouco do que geramos de danos para o meio ambiente. Trabalhar com tecnologia e inovação também implica pensar em um futuro melhor para todos”, explica Junges.

A MOSS.earth é a plataforma responsável pelo maior projeto de crédito de carbono do planeta. Na parceria com a SOU.cloud, foram adquiridos 120 VCUs (Verified Carbon Credits), contribuindo para a proteção de florestas no município de Lábrea, uma das regiões de maior desmatamento da Amazônia.

“Em um ano, a MOSS reuniu o maior estoque de créditos de carbono do mundo, com 20 milhões de toneladas e um valor de mercado de U$400 milhões. Com isso, somos a empresa não-governamental que mais dinheiro enviou para a Amazônia na história, um total superior a R$60 milhões. E a SOU.cloud faz parte desse grande projeto”, conta Adaime.