Conecta Caldeira busca startups de recursos humanos

Startups com soluções de Recursos Humanos, interessadas em interagir com corporações como Banco Topázio, Kley Hertz Farmacêutica, Neugebauer e Sicredi, têm até o dia 4 de junho para se inscrever no Conecta Caldeira. A iniciativa conta com a parceria da Semente Negócios, empresa de aprendizagem empreendedora.

A meta é selecionar startups da área de recursos humanos que possam resolver 5 grandes desafios: comunicação interna e engajamento; sistemáticas e metodologias para avaliação e reconhecimento de performance; retenção e desenvolvimento de talentos; plataforma integrada de gestão de pessoas e experiência da jornada do colaborador.

Como pré-requisito, as startups interessadas precisam estar pelo menos em fase de tração, com um produto validado, além de ter aderência com os desafios propostos na tese. O detalhamento dos desafios e o regulamento do programa podem ser acessados no site https://institutocaldeira.org.br/conecta-caldeira e as inscrições são realizadas pela plataforma AxonHub.

A 2ª Edição do Conecta Cadeira terá seis temas, que serão lançados a cada dois meses, sendo os três primeiros: Recursos Humanos (abril a junho), Comercial e Vendas (junho a setembro), e Marketing e Experiência do Cliente (agosto a novembro). Cada um deles envolverá a participação de novas empresas do Instituto, desafios e startups selecionadas. A iniciativa busca conectar startups de todo o Brasil às 40 empresas fundadoras do Instituto Caldeira, para solucionar seus desafios de negócio.