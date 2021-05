Justiça determina que Ceitec suspenda demissões

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Uma ação civil pública ajuizada pela Justiça do Trabalho, acatando decisão do Ministério Público, determinou que o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec) cancele as demissões dos profissionais da empresa, que está em processo de liquidação.

O documento, assinado pelo juiz Marcelo Bergmann Hentschke, afirma que a Ceitec deve “abster-se de promover qualquer dispensa de servidores, até que se realize e conclua a negociação coletiva com o sindicato representante da categoria profissional”. A multa diária para o não cumprimento desta decisão é de R$ 5 mil por trabalhador.

A decisão da 20ª Vara do Trabalho de Porto Alegre determina que a empresa deverá reintegrar todos os empregados já dispensados, sem negociação coletiva, após o dia 11 de fevereiro de 2021, quando foi deliberada em assembleia a liquidação da empresa. Ficou determinado ainda o pagamento integral dos salários e demais direitos decorrentes da continuidade do vínculo empregatício por todo o período do afastamento ilícito.

O Ministério Público do Trabalho afirma que foi instaurado Inquérito Civil para apuração de denúncia do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico da Grande Porto Alegre acerca de possível demissão em massa de servidores da Ceitec, sem prévia negociação com o Sindicato.

O documento aponta que, “exatamente por ter sido constituída sob a forma de empresa pública, a ré deve obediência aos princípios que regem a Administração Pública e às regras aplicáveis as empresas em geral”.

No início de maio, em entrevista ao Jornal do Comércio , Abílio Eustáquio de Andrade Neto, liquidante da Ceitec, disse que todos os funcionários que ainda estão trabalhando, cerca de 130, seriam demitidos nos próximos meses.

Quando ele tomou posse, eram 170 colaboradores; alguns já foram demitidos nos primeiros meses do ano, e 40 pessoas em abril. O prazo de liquidação é de 12 meses, a contar a partir de 11 de fevereiro de 2021. “Eu estou sendo questionado pelos órgãos competentes pela demora nas demissões. Eles querem acelerar, pois não faz sentido manter funcionários se a empresa está em liquidação, apontou o liquidante na época.