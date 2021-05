HealthTech Laçador Digital busca profissionais

A Laçador Digital, novo braço de negócios da Laçador Participações, holding da Unimed Porto Alegre, está contratando profissionais da tecnologia da informação para ocuparem 20 vagas em cinco funções diferentes. As oportunidades são para atuar em Porto Alegre.

A HealthTech Laçador Digital tem como missão acelerar a inovação no grupo desenvolvendo novos produtos digitais voltados para a área da saúde. Com o empreendimento, o intuito é abrir um canal de comunicação mais efetivo com o ecossistema de inovação por meio de parcerias com startups no ramo de saúde.