Alunos do Israelita participam de desafio empresarial

Os alunos do Colégio Israelita vão participar de um projeto para buscar soluções criativas a desafios empresariais conectados aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Eles vão se organizar em equipes e, com apoio de mentores, trabalharão em possíveis resoluções destes temas.

Essa é uma das primeiras iniciativas que acontecem como resultado de uma parceria estabelecida entre a instituição de ensino e o Instituto Caldeira. Os desafios serão enviados por algumas das empresas fundadoras do hub de inovação gaúcho.

A educação e formação de capital humano é um dos três pilares de atuaçao do Instituto Caldeira, que atua ainda na conexão do mundo corporativo com a nova economia e diálogo com o poder público na busca de soluções conjuntas para viabilizar um melhor ambiente de negócios e de qualidade de vida para as cidades.