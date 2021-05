Appmax tem 30 vagas para trabalho home office

A Appmax, startup gaúcha, está com 30 vagas abertas para pessoas desenvolvedoras back-end, front-end e full-stack, além de QA, para trabalho em home office a partir de várias partes do Brasil.

Sediada em Porto Alegre, a plataforma de soluções de pagamento para e-commerces e negócios digitais cresceu 300% no ano passado. A meta é transacionar R$ 1 bilhão até dezembro. No início deste ano, a startup foi selecionada pela segunda vez consecutiva para o Scale-up da Endeavor, programa que acelera algumas das empresas que mais cresceram no Brasil,

“Só no primeiro trimestre, contratamos 113 colaboradores. Buscamos os melhores talentos para nos ajudar a oferecer as melhores soluções aos nossos clientes e o trabalho remoto expande o nosso leque de possibilidades”, afirma a cofundadora e diretora de operações da Appmax, Betina Wecker.

Os candidatos devem ter experiência relevante como PHP no back-end e/ou VueJs no front-end. Mais informações podem ser encontradas no site www.appmax.com.br/carreiras. A empresa fornece todos os equipamentos e recursos necessários para trabalho em home office, assim como ajuda de custo para despesas do trabalho remoto, auxílio refeição ou alimentação e plano de saúde.