BS Project vai incentivar uso consciente da água na infância

Para incentivar o consumo consciente da água, o BS Project, em parceria com a Corsan, vai desenvolver o BS Kids Futuro Sustentável. O evento 100% on-line vai sensibilizar as crianças sobre a importância de cuidar e preservar a água, com foco no uso consciente e cuidados para garantir nossa sobrevivência.

site Os interessados em participar devem acessar o. A programação inicia 22 de maio, que marca o Dia Internacional da Biodiversidade, e vai até o dia 31 deste mês.

Entre as atividades oferecidas, estão oficinas de criação de vídeo para Youtube, contação de histórias, programação de game sobre como descartar o lixo corretamente e construção de um microscópio de água e muito mais.

João Ramos, um dos fundadores do BS Project, acredita que trabalhar esse tema da sustentabilidade desde cedo na infância fará toda a diferença para o futuro, em especial, quando o mundo está no universo digital. “Estamos constantemente em transformação e, com a pandemia, essas mudanças se intensificaram e ficaram mais rápidas, ou seja, saímos de um mundo com hiperconexões físicas para um universo virtual. Por isso, queremos incentivar e celebrar a inovação com as crianças e suas famílias”, destaca.